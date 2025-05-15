Глава новосибирского Минпромторга заявил о связи его дела с закупками для СВО

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, в настоящее время находящийся под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, публично отверг все предъявленные ему обвинения, назвав уголовное дело политически мотивированным. В своем заявлении, сделанном в зале суда, Гончаров связал возбуждение уголовного дела с деятельностью его ведомства по организации поставок продукции для нужд специальной военной операции.
«Будем бороться, отстаивать свою честь, достоинство и доброе имя. Мое, всех сотрудников министерства. Процедура сложная, мы с этим столкнулись в первый раз, потому что раньше наше министерство такими закупками не занималось. Я считаю, мы очень достойно эту задачу выполнили, начиная от частичной мобилизации до закупок товаров, в том числе двойного назначения. Неоднократно сам и мои сотрудники выезжали туда, “за ленточку”, передавали ребятам все из рук в руки. Вся та продукция, которую мы туда поставляем, приносит реальный боевой результат», — сказал Гончаров, отвечая на вопросы журналистов (цитата по ТАСС).
Уголовное дело против регионального министра было возбуждено по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий). Следственные органы утверждают, что Гончаров в нарушение установленных процедур сократил объем товаров, подлежащих поставке в рамках государственного контракта. Параллельно было инициировано уголовное преследование в отношении компании-подрядчика по статье о мошенничестве. Основанием для возбуждения дел стали результаты прокурорской проверки, а предполагаемый ущерб государству оценивается в 95 миллионов рублей.
В числе других фигурантов уголовного дела проходят директор ООО «Росэкспресс» Дмитрий Смирнов и учредитель данной компании Дмитрий Коляда. Следует отметить, что эта фирма активно участвовала в обеспечении специальной военной операции — в частности, в октябре текущего года совместно с министерством организовала закупку партии мотоциклов для нужд подразделений, задействованных в зоне СВО.
Напомним, 15 мая суд арестовал главу регионального Минпромторга на два месяца.