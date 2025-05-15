Глава новосибирского Минпромторга заявил о связи его дела с закупками для СВО

«Будем бороться, отстаивать свою честь, достоинство и доброе имя. Мое, всех сотрудников министерства. Процедура сложная, мы с этим столкнулись в первый раз, потому что раньше наше министерство такими закупками не занималось. Я считаю, мы очень достойно эту задачу выполнили, начиная от частичной мобилизации до закупок товаров, в том числе двойного назначения. Неоднократно сам и мои сотрудники выезжали туда, “за ленточку”, передавали ребятам все из рук в руки. Вся та продукция, которую мы туда поставляем, приносит реальный боевой результат», — сказал Гончаров, отвечая на вопросы журналистов (цитата по ТАСС).