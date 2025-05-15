В Омске ФСБ пресекла деятельность сети казино с многомиллионным доходом

УФСБ России по Омской области совместно с Росгвардией пресекли деятельность разветвленной сети незаконных игорных заведений. Помещения были арендованы в апреле 2024 года сразу в трех округах Омска: Центральном, Кировском и Советском.
При этом все подпольные казино были оснащены современным игровым оборудованием, в том числе и столами для проведения карточных игр. Существовала также своя система выплаты вознаграждения с помощью обмена игровой валюты на реальные деньги.
Также существовала своя система поощрений новых клиентов, к примеру, 500 рублей получал каждый, кто привел с собой друга. По предварительным данным, доход от деятельности каждого подпольного казино составлял от 3 до 7 миллионов рублей в месяц.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.
На основании материалов, предоставленных УФСБ, Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание всех лиц, причастных к организации и функционированию незаконной игорной сети.
Ранее мы писали, что известный борец с игровыми автоматами нашел в Омске «однорукого бандита».