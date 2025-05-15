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В Волковысском районе в техническом водоеме утонул мужчина

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в техническом водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Как рассказали в ведомстве, днем 14 мая поступила информация о том, что в техническом водоеме возле г. п. Красносельский обнаружен утонувший.

Работники МЧС извлекли из воды мужчину 1968 года рождения.