Как рассказали в ведомстве, днем 14 мая поступила информация о том, что в техническом водоеме возле г. п. Красносельский обнаружен утонувший.
Работники МЧС извлекли из воды мужчину 1968 года рождения.
15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в техническом водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, днем 14 мая поступила информация о том, что в техническом водоеме возле г. п. Красносельский обнаружен утонувший.
Работники МЧС извлекли из воды мужчину 1968 года рождения.