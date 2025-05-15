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В центре Волгограда трактор перевернул иномарку

Массовое ДТП с трактором в попало на камеру видеонаблюдения.

В среду, 14 мая, около 8.20 на пересечении улиц Ткачева и Рокоссовского столкнулись сразу 4 транспортных средства. В центре города друга в друга врезались трактор «Катерпиллер» и 3 легковые машины — «Ниссан Кашкай», «Фольксваген Тигуан», «Шкода Рапид».

Аварию запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала «Ниссан» столкнулся с трактором, после чего иномарка перевернулась и отлетела на другой автомобиль.

Медицинская помощь понадобилась 45-летней женщине, которая находилась за рулем «Ниссана». На месте ЧП работали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.