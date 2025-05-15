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Искал взрывчатку по заданию СБУ — житель Крыма пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил уголовное дело по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина искал схрон со взрывчаткой по заданию СБУ.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в сговор с представителями службы безопасности Украины мужчина вступил еще в 2021 году, сообщив о желании содействовать в деятельности против Российской Федерации.

«В октябре 2024 года он получил от кураторов задание, согласно которому должен был найти взрывные устройства и отдельные компоненты для поражения, после чего извлечь их из тайника и хранить до получения дальнейших указаний», — проинформировали в пресс-службе.

Осуществить задуманное злоумышленник не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Верховный суд Республики Крым.

В Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю ранее в четверг сообщили о задержании в Севастополе двух местных жителей по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины.