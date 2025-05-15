Искал взрывчатку по заданию СБУ — житель Крыма пойдет под суд

По версии следствия, в сговор с представителями службы безопасности Украины мужчина вступил еще в 2021 году, сообщив о желании содействовать в деятельности против Российской Федерации.
«В октябре 2024 года он получил от кураторов задание, согласно которому должен был найти взрывные устройства и отдельные компоненты для поражения, после чего извлечь их из тайника и хранить до получения дальнейших указаний», — проинформировали в пресс-службе.
Осуществить задуманное злоумышленник не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Верховный суд Республики Крым.
В Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю ранее в четверг сообщили о задержании в Севастополе двух местных жителей по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины.