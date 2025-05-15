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Конь перегрыз горло 69-летнему пенсионеру в Нижегородской области

Трагедия случилась в Сосновском районе.

Конь с частного фермерского хозяйства в Сосновском районе перегрыз горло 69-летнему мужчине. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».

Трагедия случилась в деревне Пашегорьево. Коня приобрел зять погибшего. По словам местных жителей, мужчина, как и другие односельчане, регулярно подкармливал животное.

Люди предполагают, что нападение было связано с тем, что пенсионер был пьян. Лошади, как и некоторые другие представители фауны, негативно реагируют на запах алкоголя. Также есть сведения, что этот конь ранее уже проявлял агрессию.

Пенсионер скончался от сильной кровопотери из-за ранения. В следственном комитете по факту случившегося проводят проверку. Судьба коня пока неизвестна: будет собираться специальная комиссия, включающая ветеринаров.

Ранее мы писали, что глава СКР Александр Бастрыкин вновь потребовал доложить о нападении собаки на юного нижегородца.