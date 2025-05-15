В Челябинске таксист не позволил 88-летнему дедушке отдать аферистам полмиллиона

«Вышел пожилой мужчина, однако ехать в другой город он не собирался, попросил доставить пакет с денежными средствами сыну, проживающему в Екатеринбурге. Узнав, что в пакете находится 500 тыс. рублей, водитель заподозрил, что может стать участником мошеннической схемы, решил сообщить полицейским», — рассказали в региональном Главке МВД.