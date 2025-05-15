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В Челябинске таксист не позволил 88-летнему дедушке отдать аферистам полмиллиона

В Челябинске бдительный таксист не позволил 88-летнему дедушке отдать аферистам полмиллиона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В полицию обратился водитель службы такси, который сообщил о подозрительном заказе. Ему нужно было перевезти пассажира от жилого дома по улице Крупской в Челябинске до Екатеринбурга.

«Вышел пожилой мужчина, однако ехать в другой город он не собирался, попросил доставить пакет с денежными средствами сыну, проживающему в Екатеринбурге. Узнав, что в пакете находится 500 тыс. рублей, водитель заподозрил, что может стать участником мошеннической схемы, решил сообщить полицейским», — рассказали в региональном Главке МВД.

Сотрудники Отдела полиции «Советский» оперативно вычислили пенсионера. Во время беседы стало очевидно, что тот попал под влияние мошенников. Убедив его в обратном, стражи порядка вернули деньги.

По факту возбуждено дело по статье «Покушение на мошенничество».