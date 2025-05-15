Пострадавший на производстве житель Башкирии добился компенсации

Пострадавшему на производстве в Буздякском районе Башкирии мужчине выплатили компенсацию. Работник получил тяжкий вред здоровью из-за несчастного случая.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, мужчина трудился оператором линии по пищевой продукции на производстве у местного предпринимателя. В 2023 году он травмировался во время работы в цеху и получил тяжелое увечье.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена компенсацию. Пострадавшему работнику руководитель выплатил 250 тысяч рублей.
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