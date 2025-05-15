Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший на производстве житель Башкирии добился компенсации

В Башкирии мужчине заплатили за травму на производстве.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшему на производстве в Буздякском районе Башкирии мужчине выплатили компенсацию. Работник получил тяжкий вред здоровью из-за несчастного случая.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, мужчина трудился оператором линии по пищевой продукции на производстве у местного предпринимателя. В 2023 году он травмировался во время работы в цеху и получил тяжелое увечье.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена компенсацию. Пострадавшему работнику руководитель выплатил 250 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.