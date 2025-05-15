Жительница Иркутска под влиянием мошенников продала две квартиры, гараж и машину

Установлено, что аферисты связались с женщиной под предлогом замены счетчиков в квартире на «умные», представившись сотрудниками энергосбытовой компании. Они попросили назвать код из сообщения, а в завершении разговора специально разыграли диалог мошенников, обрадовавшихся взлому ее аккаунта на Госуслугах (12+). После встревоженной иркутянке пришло сообщение о том, что на ее счетах замечена подозрительная активность, а в тексте указывался номер якобы «горячей линии», на который рекомендовалось позвонить, если она не имеет отношения к оформлению доверенности и кредитов на ее имя. Женщина позвонила по подложному номеру и начала говорить с преступниками, которые заявили, что ее деньги нужно «срочно спасать».