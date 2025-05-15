Жительница Иркутска под влиянием мошенников продала две квартиры, гараж и машину

Аферисты обманом убедили жительницу Иркутска перевести 30 млн рублей — это самая крупная сумма, которую украли телефонные мошенники у одного человека в Приангарье за все время. Введенная в заблуждение 48-летняя женщина под влиянием преступников продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит. Все полученные и имевшиеся деньги жертва перевела на указанные преступниками счета, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, с сообщением в дежурную часть одного из отделов полиции областного центра на этой неделе обратился риелтор. Он рассказал правоохранителям, что местная жительница, продавшая квартиру, возможно, сделала это не по своей воле.
Полицейские выяснили, что женщина лишилась около 30 млн рублей, а обман длился больше чем полгода. С ноября 2024 года иркутянка выполнила свыше 50 банковских переводов. При этом мошенники, выдававшие себя за работников центрального банка, мониторинговой организации и спецслужб, завязали с ней «дружеские отношения», вели личную переписку и даже отправляли цветы.
Установлено, что аферисты связались с женщиной под предлогом замены счетчиков в квартире на «умные», представившись сотрудниками энергосбытовой компании. Они попросили назвать код из сообщения, а в завершении разговора специально разыграли диалог мошенников, обрадовавшихся взлому ее аккаунта на Госуслугах (12+). После встревоженной иркутянке пришло сообщение о том, что на ее счетах замечена подозрительная активность, а в тексте указывался номер якобы «горячей линии», на который рекомендовалось позвонить, если она не имеет отношения к оформлению доверенности и кредитов на ее имя. Женщина позвонила по подложному номеру и начала говорить с преступниками, которые заявили, что ее деньги нужно «срочно спасать».
Преступники уговорили иркутянку перевести имевшиеся у нее средства, а затем начали рассказывать легенду о том, что ее недвижимость и машина могут использоваться аферистами в качестве залога для оформления кредитов. По словам мошенников, от собственности нужно было срочно избавиться, а деньги перевести на указанный ими счет. При этом злоумышленники уверяли, что средства после всех сделок вернутся ей и покупателям, жилье фактически она не потеряет.
Женщина выполнила требования преступников и потеряла деньги. Обман раскрылся только в момент, когда новым собственникам жилья по договору наступило время въезжать в квартиру.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий.
Напомним, на прошедших праздничных выходных мошенники обманули семерых жителей Иркутской области, похитив около 2,3 млн рублей. Трое студентов стали жертвами телефонных аферистов, потеряв в общей сложности 391 тысячу рублей.