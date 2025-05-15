В Самарской области пьяный мужчина попал под суд за избиение экс-сожительницы

В Клявлинском районе региона произошла потасовка во время застолья. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
Стало известно, что 52-летний мужчина вместе со своей 56-летней бывшей возлюбленной и их общим знакомым выпивал алкогольные напитки. В ходе мероприятия, экс-сожитель набросился на женщину и избил ее.
Женщина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и повезли на освидетельствование. В больнице подтвердилось, что он был пьян.
Полицией было выяснено, что мужчина нигде не работает, а в недавнем прошлом даже был привлечен за угрозу убийством той же женщине.
Судом было вынесено решение назначить злоумышленнику 240 часов обязательных работ.
Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».