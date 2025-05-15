В Красноярском крае владельца аквацентра осудили за гибель 8-летней девочки в бассейне

Суд установил, что индивидуальный предприниматель, управлявший аквацентром «Енисей» в Шушенском районе, не обеспечил безопасность посетителей. 12 апреля 2021 года в аквацентр пришла группа из 21 ученика одной из школ Минусинска с классным руководителем и родителем. Однако в аквацентре не было квалифицированных инструкторов, а также специалистов с медицинским образованием. Не были приняты меры для предотвращения нахождения детей, не умеющих плавать, на глубокой стороне бассейна.