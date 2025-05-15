В Красноярском крае владельца аквацентра осудили за гибель 8-летней девочки в бассейне

В Красноярском крае вынесли приговор владельцу и администратору аквацентра, которые признаны виновными в оказании небезопасных услуг, что привело к трагической гибели 8-летней девочки в бассейне.
Суд установил, что индивидуальный предприниматель, управлявший аквацентром «Енисей» в Шушенском районе, не обеспечил безопасность посетителей. 12 апреля 2021 года в аквацентр пришла группа из 21 ученика одной из школ Минусинска с классным руководителем и родителем. Однако в аквацентре не было квалифицированных инструкторов, а также специалистов с медицинским образованием. Не были приняты меры для предотвращения нахождения детей, не умеющих плавать, на глубокой стороне бассейна.
В результате 8-летняя девочка, не умеющая плавать, оказалась на глубине 140 см и утонула. Ее из воды вытащил классный руководитель, но спасти ребенка не удалось.
Суд приговорил владельца аквацентра к 3 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, а также запретил ему заниматься физкультурной деятельностью на 2 года. Администратору также назначили 3 года колонии. Оба были задержаны в зале суда.
Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и взыскал с владельца аквацентра 3 миллиона рублей за моральный вред.
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