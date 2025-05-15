В Братске осудили восьмерых членов ОПГ за убийства и разбой, совершенные в Бурятии

Как рассказали в пресс-службе Следкома Бурятии, преступление, совершенное в 2013 году на территории Муйского района республики, долгие годы оставалось нераскрытым, но кропотливая работа следствия позволила добиться справедливости.
«В 2013 году лидер банды, авторитетный криминальный деятель из Бодайбо (Иркутская область), создал вооруженную группу для устранения конкурентов в сфере незаконного оборота золота. Узнав, что двое мужчин выехали в поселок Таксимо (Муйский район Бурятии) для продажи крупной партии драгметалла, бандиты организовали засаду», — говорят следователи.
5 июня 2013 года на проселочной дороге они обстреляли автомобиль жертв. Водитель погиб на месте, а его спутника, пытавшегося бежать, «догнали и добили». Преступники забрали более 11 миллионов рублей, подожгли машину и скрылись.
Дело раскрыли благодаря совместной работе следователей СКР и полиции, которые анализировали связи банды с другими преступлениями в Бодайбо. Уголовное дело рассматривалось в Братске потому, что в этом городе живут большинство фигурантов.
Все восемь участников приговорены к лишению свободы на сроки от 18 до 20 лет.