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Вальщика леса убило упавшим деревом в Краснопольском районе

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Мужчина погиб в Краснопольском районе при валке леса — на него упало спиленное дерево, сообщили в четверг в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По данным СК, несчастный случай произошел накануне днем, 14 мая, когда 30-летний житель райцентра с другими вальщиками проводил работы по прореживанию леса.

Во время выполнения работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу — 35-летнего жителя Краснополья.

сказали в СК

Там также уточнили, что полученные работником травмы оказались слишком серьезными, он скончался.

По факту Краснопольским райотделом СК начата проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства трагедии. Следователи в ее ходе особое внимание уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели мужчины.

В текущем году это не первый подобный инцидент в лесу. Так, 12 февраля в Верхнеслободском лесничестве Брагинского района во время валки спиленная осина рухнула на 45-летнего мужчину, который впоследствии не приходя в сознание скончался в больнице.