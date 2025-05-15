Вальщика леса убило упавшим деревом в Краснопольском районе

По данным СК, несчастный случай произошел накануне днем, 14 мая, когда 30-летний житель райцентра с другими вальщиками проводил работы по прореживанию леса.
Во время выполнения работ спиленное мужчиной дерево упало на другое, которым и придавило его коллегу — 35-летнего жителя Краснополья.
Там также уточнили, что полученные работником травмы оказались слишком серьезными, он скончался.
По факту Краснопольским райотделом СК начата проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства трагедии. Следователи в ее ходе особое внимание уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели мужчины.
В текущем году это не первый подобный инцидент в лесу. Так, 12 февраля в Верхнеслободском лесничестве Брагинского района во время валки спиленная осина рухнула на 45-летнего мужчину, который впоследствии не приходя в сознание скончался в больнице.