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Почти 60 тысяч многодетных семей живет в Башкирии

Каждый третий ребенок в Башкирии рождается в многодетной семье.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 мая, во всем мире отмечают День семьи. Этот праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН, призван привлечь внимание общества к актуальным вопросам, связанным с институтом семьи.

Согласно данным регионального Минтруда, в Башкирии зарегистрировано свыше миллиона семей. Из них около 500 тысяч воспитывают несовершеннолетних детей, а 59 тысяч относятся к категории многодетных.

Глава ведомства Ленара Иванова в своем поздравительном обращении отметила, что каждый третий ребенок в республике появляется на свет в многодетной семье. По ее словам, эта традиция отражает крепкие семейные устои, сложившиеся в регионе, и является предметом особой гордости.

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