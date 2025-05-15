Почти 60 тысяч многодетных семей живет в Башкирии

Глава ведомства Ленара Иванова в своем поздравительном обращении отметила, что каждый третий ребенок в республике появляется на свет в многодетной семье. По ее словам, эта традиция отражает крепкие семейные устои, сложившиеся в регионе, и является предметом особой гордости.