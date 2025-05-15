Тётя погибшей на заборе в Перми девушки поделилась подозрениями о трагедии

Тётя девушки, найденной мёртвой на заборе в Перми, поделилась подозрениями о трагедии, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru с церемонии прощания с погибшей Надеждой Вожаковой.
По словам родственницы девушки, семья видела записи камер видеонаблюдения из бара, где Надя отдыхала с подругой незадолго до гибели. Тётя пермячки говорит, что когда девушкам давали алкоголь на баре, дали две банки.
«У подруги банка была закрыта, а у Нади — открыта», — говорит она.
Женщина не исключает, что её племяннице могли что-то подсыпать в алкогольный напиток, передаёт корреспондент perm.aif.ru.
Родных погибшей смущает, что в крови девушки нашли смертельную дозу алкоголя, хотя обе подруги пили пиво, а это слабоалкогольный напиток. При этом, по их словам, подруга Нади проходила освидетельствование на алкоголь 12 мая. Их смущает, что к этому моменту часть уже могла выйти из организма.
15 мая в родном селе Надежды проходит церемония прощания. Сегодня девушку похоронят.
Напомним, основная версия гибели 18-летней девушки — несчастный случай. Однако в СК говорят, что продолжают расследование и пока официально не исключили ни одну из версий: работа следователей идёт.