Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тётя погибшей на заборе в Перми девушки поделилась подозрениями о трагедии

Родные рассказали, что Надежде продали открытую банку алкоголя.

Источник: Аргументы и факты

Тётя девушки, найденной мёртвой на заборе в Перми, поделилась подозрениями о трагедии, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru с церемонии прощания с погибшей Надеждой Вожаковой.

По словам родственницы девушки, семья видела записи камер видеонаблюдения из бара, где Надя отдыхала с подругой незадолго до гибели. Тётя пермячки говорит, что когда девушкам давали алкоголь на баре, дали две банки.

«У подруги банка была закрыта, а у Нади — открыта», — говорит она.

Женщина не исключает, что её племяннице могли что-то подсыпать в алкогольный напиток, передаёт корреспондент perm.aif.ru.

Родных погибшей смущает, что в крови девушки нашли смертельную дозу алкоголя, хотя обе подруги пили пиво, а это слабоалкогольный напиток. При этом, по их словам, подруга Нади проходила освидетельствование на алкоголь 12 мая. Их смущает, что к этому моменту часть уже могла выйти из организма.

15 мая в родном селе Надежды проходит церемония прощания. Сегодня девушку похоронят.

Напомним, основная версия гибели 18-летней девушки — несчастный случай. Однако в СК говорят, что продолжают расследование и пока официально не исключили ни одну из версий: работа следователей идёт.