Тётя погибшей на заборе в Перми девушки поделилась подозрениями о трагедии

Родных погибшей смущает, что в крови девушки нашли смертельную дозу алкоголя, хотя обе подруги пили пиво, а это слабоалкогольный напиток. При этом, по их словам, подруга Нади проходила освидетельствование на алкоголь 12 мая. Их смущает, что к этому моменту часть уже могла выйти из организма.