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Техника НАТО попала в ДТП под Уфой

Военные трофеи были частью экспозиции на площади перед Горсоветом в столице Башкирии.

Источник: "Честный репортаж"

В Иглинском районе Башкирии в ДТП попала техника НАТО, сообщает «Честный репортаж» 15 мая. Военные трофеи были частью экспозиции на площади перед Горсоветом в столице Башкирии. Накануне их увезли, но далеко они не уехали.

Авария произошла на трассе М-5, около деревни Искра Иглинского района. На снимках видно, как одна из машин упала в кювет.

Напомним, когда машины везли на выставку, одна из них зацепила провод на на перекрестке проспекта Октября и улицы Трамвайной.

Обновление, 15 мая, 13:19: МЧС региона сообщило о двух пострадавших в этом ДТП.

Обновление, 15 мая, 13:35: В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших.