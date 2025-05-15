Техника НАТО попала в ДТП под Уфой

В Иглинском районе Башкирии в ДТП попала техника НАТО, сообщает «Честный репортаж» 15 мая. Военные трофеи были частью экспозиции на площади перед Горсоветом в столице Башкирии. Накануне их увезли, но далеко они не уехали.
Авария произошла на трассе М-5, около деревни Искра Иглинского района. На снимках видно, как одна из машин упала в кювет.
Напомним, когда машины везли на выставку, одна из них зацепила провод на на перекрестке проспекта Октября и улицы Трамвайной.
Обновление, 15 мая, 13:19: МЧС региона сообщило о двух пострадавших в этом ДТП.
Обновление, 15 мая, 13:35: В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших.