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В Находке подросток скончался от отравления газом купленным в магазине

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в адрес предпринимателя, продавшего баллоны с газом несовершеннолетнему.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в адрес индивидуального предпринимателя в городе Находке. Он продал подростку 3 баллона с бытовым газом, нарушив закон. После покупки несовершеннолетний погиб.

Предприниматель обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

«14 февраля 2025 года предприниматель продал несколько баллонов со сжиженным газом несовершеннолетнему. Он нарушил установленный запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Ребенок погиб из-за острого отравления бутаном. Уголовное дело уже направлено в городской суд в Находке для рассмотрения.