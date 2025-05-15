В Находке подросток скончался от отравления газом купленным в магазине

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в адрес индивидуального предпринимателя в городе Находке. Он продал подростку 3 баллона с бытовым газом, нарушив закон. После покупки несовершеннолетний погиб.