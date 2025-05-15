В Находке подросток скончался от отравления газом купленным в магазине

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в адрес индивидуального предпринимателя в городе Находке. Он продал подростку 3 баллона с бытовым газом, нарушив закон. После покупки несовершеннолетний погиб.
Предприниматель обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
«14 февраля 2025 года предприниматель продал несколько баллонов со сжиженным газом несовершеннолетнему. Он нарушил установленный запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Ребенок погиб из-за острого отравления бутаном. Уголовное дело уже направлено в городской суд в Находке для рассмотрения.