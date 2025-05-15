Осужденного в России боевика ВСУ лишили права на оружие в Грузии

Бурдули родился в Тбилиси. Ему 29 лет. Военный опыт он приобрел во время службы в армии с 2013 по 2017 годы. Наемник участвовал в боевых действиях в Афганистане как боец международной миссии НАТО. С марта 2022 года по осень 2024 года воевал на стороне ВСУ на Украине. Первоначально он входил в состав грузинской группировки Marksman Зураба Кекелидзе. Во время вторжения в Курскую область Бурдули числился бойцом подразделения Chosen Company, являющегося частью 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.