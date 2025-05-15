Осужденного в России боевика ВСУ лишили права на оружие в Грузии

В соцсетях боевик рассказал, что грузинское МВД направило ему документ, в котором объясняет, почему аннулировали его лицензию. В письме из правоохранительного ведомства сообщается, что в соответствии с законом Грузии «Об оружии» разрешение отзывается, если в «отношении владельца вступил в силу обвинительный приговор суда».
«Поскольку в отношении Вас вступил в законную силу обвинительный приговор по статье 359−3 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 28 того же закона Вы обязаны в течение 30 дней со дня вручения Вам указанного уведомления исполнить законодательство Грузии…» — RTVI цитирует текст письма, которое приводит грузинское издание Publica.
Грузинский наемник в соцсети высказал мнение, что аннулирование его лицензии на оружие — акция, организованная МВД Грузии в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
«Следующим этапом станет арест и выдача этих людей России», — цитирует Бурдули телеграм-канал «Грузинский прохожий».
Следственный комитет России опубликовал информацию о грузинском военном. Он за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях на стороне Украины. В августе 2024 года вооруженное формирование, в состав которого он входил, зашло на территорию Курской области, что являлось незаконным. В России суд заочно осудил грузинского боевика на 25 лет лишения свободы. Сейчас наемник объявлен в международный розыск.
Бурдули родился в Тбилиси. Ему 29 лет. Военный опыт он приобрел во время службы в армии с 2013 по 2017 годы. Наемник участвовал в боевых действиях в Афганистане как боец международной миссии НАТО. С марта 2022 года по осень 2024 года воевал на стороне ВСУ на Украине. Первоначально он входил в состав грузинской группировки Marksman Зураба Кекелидзе. Во время вторжения в Курскую область Бурдули числился бойцом подразделения Chosen Company, являющегося частью 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.
Власти Украины поощряли деятельность наёмника не только финансово. Грузинский боевик получил орден «За мужество» III степени.