Что известно о деле «Эксмо»

Вслед за «Эксмо», издательство Individuum сообщило об обысках и задержаниях своих сотрудников. «Сейчас наши коллеги допрашиваются следователями в качестве свидетелей. Мы не знаем, кому и за что будут предъявлены обвинения, кто станет подозреваемым и за что», — уточняется в телеграм-канале Individuum. В издательстве также заявили, что «всегда работали в рамках закона», выразив надежду на скорейшее освобождение задержанных сотрудников.