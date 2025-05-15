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Что известно о деле «Эксмо»

В рамках уголовного дела об экстремизме в Москве задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек. Им грозит до восьми лет колонии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В издательстве рассказали, что силовики изъяли ряд «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». Сотрудникам «Эксмо» предъявили соответствующее постановление в связи с возбуждением уголовного дела, пишет РБК. В «Эксмо» отметили, что копию документа силовики не предоставили, устно пояснив, что дело связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек задержаны в Москве по делу об экстремизме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С ними проводятся следственные действия. Источник рассказал, что уголовное дело возбуждено по ст. 282.2 (ч. 1.1) УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). Избрание меры пресечения будет принято после допроса фигурантов дела. Расследование проводит Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«Эксмо» — крупная российская издательская компания, основанная в 1991 году, является лидером на рынке РФ и одним из крупнейших издательств в Европе. Компания выпускает книги самых разных жанров, включая детективы, фантастику, классическую и современную литературу, детские книги, учебники и non-fiction. В августе 2023 года «Эксмо» приобрело 51% акций издательства Popcorn Books.

Помимо Норовяткина задержали Дмитрия Протопопова — одного из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum, а также бывшего директора по продажам Павла Иванов, передает Би-би-си, ссылаясь на несколько источников. Отмечается, что несколько фигурантов дела, в том числе Павел Иванов и сотрудница бухгалтерии на момент задержания уволились.

Popcorn Books — московское издательство, основанное в 2018 году. Оно специализируется на выпуске young-adult литературы — произведений, ориентированных на молодежную аудиторию. Как указано на сайте издательства, среди ключевых тем книг — вопросы самоидентификации, расизм, сексизм, феминизм и проблемы ментального здоровья.

Вслед за «Эксмо», издательство Individuum сообщило об обысках и задержаниях своих сотрудников. «Сейчас наши коллеги допрашиваются следователями в качестве свидетелей. Мы не знаем, кому и за что будут предъявлены обвинения, кто станет подозреваемым и за что», — уточняется в телеграм-канале Individuum. В издательстве также заявили, что «всегда работали в рамках закона», выразив надежду на скорейшее освобождение задержанных сотрудников.