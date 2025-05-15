В начале июня жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Пятница, 6 июня, выпадает на мусульманский праздник Курбан-байрам, в связи с чем предшествующий рабочий день 5 июня будет сокращен на один час. Уже через неделю, 12 июня, будет Днем России, а 13 июня объявлен выходным днем за счет переноса с 8 марта. Рабочая среда 11 июня также будет сокращенной.