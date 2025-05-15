В начале июня жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

Первые две недели июня будут включать несколько сокращенных рабочих дней и праздничных выходных. Об этом жителям Башкирии напомнили в Гострудинспекции республики.
Пятница, 6 июня, выпадает на мусульманский праздник Курбан-байрам, в связи с чем предшествующий рабочий день 5 июня будет сокращен на один час. Уже через неделю, 12 июня, будет Днем России, а 13 июня объявлен выходным днем за счет переноса с 8 марта. Рабочая среда 11 июня также будет сокращенной.
Согласно положениям Трудового кодекса, сотрудникам, которые будут привлечены к работе 6 и 12 июня, гарантируется двойная оплата труда. Для работников с пятидневной рабочей неделей привлечение к работе в эти дни возможно только с их письменного согласия, с обязательной компенсацией в виде двойной ставки или предоставления дополнительного дня отдыха.
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