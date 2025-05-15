Чешских туристов задержали за попытку сделать фото ракеты на Байконуре

Против иностранных туристов составили административный протокол по ст. 20.17 КоАП — нарушение пропускного режима охраняемого объекта с выплатой штрафа 5 тыс. руб. Задержанных уже отпустили, добавил источник агентства в правоохранительных органах.
Телеграм-канал Shot написал, что граждане Чехии — 26-летний Ондржей и 25-летний Якуб — попытались пробраться к ракете «Энергия». По их словам, они доехали до космодрома с фотоаппаратами, но пробраться тайком не удалось.
«Буран» — многоразовый космический корабль. Ракета-носитель «Энергия» создавалась как составная часть многоразовой космической системы «Энергия — Буран». Ракета-носитель предназначена для доставки на орбиты в околоземное космическое пространство крупногабаритных грузов массой до 100 т.
Ранее в апреле на Байконуре были задержаны четверо французов. Они пытались незаконно проникнуть на территорию космодрома.