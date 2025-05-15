Мужчина без фаланги пальца на руке ушёл из дома и исчез в Пермском крае

Речь идёт о Геннадии Паршакове, который пропал вечером 14 мая. Как рассказывает организация, 75-летний мужчина вышел из дома по улице Центральной в деревне Савино и исчез. С того момента жителя Карагайского муниципального округа никто не видел. Поисковый отряд уточнил, что пропавший нуждается в медицинской помощи.