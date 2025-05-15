Мужчина без фаланги пальца на руке ушёл из дома и исчез в Пермском крае

Мужчина без фаланги пальца на правой руке ушёл из дома и исчез в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о Геннадии Паршакове, который пропал вечером 14 мая. Как рассказывает организация, 75-летний мужчина вышел из дома по улице Центральной в деревне Савино и исчез. С того момента жителя Карагайского муниципального округа никто не видел. Поисковый отряд уточнил, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Согласно ориентировке, рост Геннадия составляет около 165 сантиметров, у него среднее телосложение, чёрные волосы и серо-голубые глаза. Особыми приметами является борода и отсутствующая фаланга одного пальца на правой руке. На листовке волонтёры также сообщили подробное описание одежды мужчины.
«Был одет: Куртка тёмно-синяя со светоотражающими элементами, штаны чёрного цвета с красными лампасами, чёрные утепленные сапоги (пенка), кожаная кепка чёрного цвета. При себе имел меховые тапочки белого цвета», — рассказывает «Регион59 — поиск пропавших людей».
Все, кому известно о местонахождении мужчины, могут сообщить об этом по телефонам 102 или 8−912−880−41−60.