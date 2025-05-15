В Крыму предупредили о новой схеме мошенников

Об этом предупредили в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.
Аферисты создают поддельные рабочие чаты, где под видом коллег пытаются узнать, например, код для входа на Госуслуги или заставить перейти по фишинговым ссылкам.
С 5 по 11 мая мошенники через звонки и интернет завладели деньгами 39 жителей Крыма. Всего крымчане лишились в общей сумме более 17 млн рублей.
Дистанционные мошенники начали использовать психологическую уловку, при которой сами признаются жертве в обмане. В МВД предупредили, что мошенник, выдавая себя за представителя мобильного оператора, звонит жертве и сообщает, что срок действия договора на связь якобы подходит к концу. Для его продления, по словам злоумышленника, следует продиктовать код из поступившего СМС. Получив код, мошенник неожиданно признается в обмане.
Студентам нужно внимательно относиться к звонкам якобы из деканата или администрации университета, так как это могут быть мошенники. Не стоит переходить на неизвестные сайты и передавать персональные данные из Госуслуг по просьбе звонящего, предупреждали в Госдуме.