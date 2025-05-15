В Крыму предупредили о новой схеме мошенников

Дистанционные мошенники начали использовать психологическую уловку, при которой сами признаются жертве в обмане. В МВД предупредили, что мошенник, выдавая себя за представителя мобильного оператора, звонит жертве и сообщает, что срок действия договора на связь якобы подходит к концу. Для его продления, по словам злоумышленника, следует продиктовать код из поступившего СМС. Получив код, мошенник неожиданно признается в обмане.