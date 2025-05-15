Ошибки пилота стали причиной гибели омичей в авиакатастрофе в 2024 году

По версии МАК, катастрофа произошла из-за ошибок пилота. У Сергея Фёдорова не было достаточных навыков полёта по приборам, а при этом полёт проходил в пасмурных условиях через облака. До столкновения с землёй самолёт находился в исправном состоянии, системы работали корректно.