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Ошибки пилота стали причиной гибели омичей в авиакатастрофе в 2024 году

У пилота не было достаточных навыков полёта по приборам.

Источник: Om1 Омск

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчёт о крушении легкомоторного самолёта BRISTELL RG, произошедшем 6 августа 2024 года в Приморском крае. На борту находились омичи Алёна Калагурова и Сергей Фёдоров.

Самолёт вылетел с аэродрома Пушистый (Корсаков) и должен был приземлиться на аэродроме Новороссия. Однако судно не прибыло в назначенное время, а позже было обнаружено разбитым.

По версии МАК, катастрофа произошла из-за ошибок пилота. У Сергея Фёдорова не было достаточных навыков полёта по приборам, а при этом полёт проходил в пасмурных условиях через облака. До столкновения с землёй самолёт находился в исправном состоянии, системы работали корректно.

В ходе полёта неоднократно срабатывали сигналы предупреждения о сближении с землёй — TERRAIN и SINK RATE. На дисплее отображался рельеф местности с опасными зонами, окрашенными в жёлтый и красный цвета. Пилот имел возможность предотвратить столкновение, но необходимых действий предпринято не было.

Самолёт, летевший со скоростью около 220 км/ч, накренился, задел деревья и врезался в склон горы на высоте около 390 метров над уровнем моря.