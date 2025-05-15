Ошибки пилота стали причиной гибели омичей в авиакатастрофе в 2024 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчёт о крушении легкомоторного самолёта BRISTELL RG, произошедшем 6 августа 2024 года в Приморском крае. На борту находились омичи Алёна Калагурова и Сергей Фёдоров.
Самолёт вылетел с аэродрома Пушистый (Корсаков) и должен был приземлиться на аэродроме Новороссия. Однако судно не прибыло в назначенное время, а позже было обнаружено разбитым.
По версии МАК, катастрофа произошла из-за ошибок пилота. У Сергея Фёдорова не было достаточных навыков полёта по приборам, а при этом полёт проходил в пасмурных условиях через облака. До столкновения с землёй самолёт находился в исправном состоянии, системы работали корректно.
В ходе полёта неоднократно срабатывали сигналы предупреждения о сближении с землёй — TERRAIN и SINK RATE. На дисплее отображался рельеф местности с опасными зонами, окрашенными в жёлтый и красный цвета. Пилот имел возможность предотвратить столкновение, но необходимых действий предпринято не было.
Самолёт, летевший со скоростью около 220 км/ч, накренился, задел деревья и врезался в склон горы на высоте около 390 метров над уровнем моря.