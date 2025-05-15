Пьяный житель Барановичей угнал автомобиль и бросил на автобусной остановке

Милиционеры выяснили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий горожанин. Он выпивал в компании, после чего решил прогуляться. В одном из дворов увидел припаркованный автомобиль знакомого с оставленными ключами. Он завел машину и проехал на ней около 10 км, оставил на остановке и пошел домой.