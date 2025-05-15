Пьяный житель Барановичей угнал автомобиль и бросил на автобусной остановке

Звонок сотрудников ГАИ очень удивил 30-летнего местного жителя. Правоохранители попросили владельца перегнать его автомобиль «Рено Логан» с автобусной остановки. Мужчина приехал и пояснил инспекторам, что вообще-то оставлял машину в другой части города, возле своего дома. Он позвонил в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД и заявил об угоне автомобиля.
Милиционеры выяснили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий горожанин. Он выпивал в компании, после чего решил прогуляться. В одном из дворов увидел припаркованный автомобиль знакомого с оставленными ключами. Он завел машину и проехал на ней около 10 км, оставил на остановке и пошел домой.
Задержали угонщика, когда тот снова был в гостях. Причины своего поступка он объяснить не смог, сославшись на сильное алкогольное опьянение.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК.