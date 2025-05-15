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Пьяный житель Барановичей угнал автомобиль и бросил на автобусной остановке

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяный мужчина угнал автомобиль и бросил его на остановке общественного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Звонок сотрудников ГАИ очень удивил 30-летнего местного жителя. Правоохранители попросили владельца перегнать его автомобиль «Рено Логан» с автобусной остановки. Мужчина приехал и пояснил инспекторам, что вообще-то оставлял машину в другой части города, возле своего дома. Он позвонил в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД и заявил об угоне автомобиля.

Милиционеры выяснили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий горожанин. Он выпивал в компании, после чего решил прогуляться. В одном из дворов увидел припаркованный автомобиль знакомого с оставленными ключами. Он завел машину и проехал на ней около 10 км, оставил на остановке и пошел домой.

Задержали угонщика, когда тот снова был в гостях. Причины своего поступка он объяснить не смог, сославшись на сильное алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК.