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Больше 3000 литров спирта изъяла полиция на подпольном заводе в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники полиции ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Было изъято более 3200 литров этилового спирта, сотни бутылок готовой продукции и оборудование для массового производства. Возбуждено уголовное дело по статье о нелегальном изготовлении и сбыте контрафактной продукции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полиция Ростовской области ликвидировала подпольный цех по изготовлению поддельного спиртного. По данным МВД, производство организовал 34-летний местный житель, арендовавший для этих целей склад.

На оборудованной площадке злоумышленники развернули полноценный производственный цикл: использовали тысячелитровые ёмкости, насосы и систему шлангов для смешивания жидкостей, а также разливали продукт в бутылки с этикетками известных брендов. Для транспортировки применялась спецтехника, включая грузовики и погрузочные машины.

При осмотре склада правоохранители обнаружили 860 бутылок с поддельной водкой, виски и коньяком, а также 58 тысяч пустых полулитровых бутылок, подготовленных к розливу. На нелегальном производстве было изъято более 3,2 тысячи литров 96,2-процентного этилового спирта в пластиковых бочках и 430 литров спиртосодержащей жидкости опасного состава, не соответствующей ГОСТу. Также конфискованы упаковочные материалы: пробки, этикетки, коробки с логотипами известных брендов и этикетировочный станок. По предварительной оценке, общая стоимость изъятого превышает 450 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство и сбыт контрафактной продукции в крупном размере). Следствие устанавливает все обстоятельства дела и возможных сообщников преступной схемы.