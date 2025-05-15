Больше 3000 литров спирта изъяла полиция на подпольном заводе в Ростовской области

При осмотре склада правоохранители обнаружили 860 бутылок с поддельной водкой, виски и коньяком, а также 58 тысяч пустых полулитровых бутылок, подготовленных к розливу. На нелегальном производстве было изъято более 3,2 тысячи литров 96,2-процентного этилового спирта в пластиковых бочках и 430 литров спиртосодержащей жидкости опасного состава, не соответствующей ГОСТу. Также конфискованы упаковочные материалы: пробки, этикетки, коробки с логотипами известных брендов и этикетировочный станок. По предварительной оценке, общая стоимость изъятого превышает 450 тысяч рублей.