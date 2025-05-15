В Прикамье раскрыли убийство кредитора 25-летней давности

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, установлено, что в августе 1999 года к осужденному обратился его друг, который рассказал, что взял в долг у их общего знакомого 40 тысяч рублей, но возвращать их не хочет. Мужчины решили избавиться от кредитора, который настойчиво требовал свои деньги. С этой целью они вывезли его в безлюдное место за город, задушили ремнем безопасности от автомобиля и выбросили тело в канаву.