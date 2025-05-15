Минская пенсионерка отдала другой пенсионерке $100000 для «декларирования»

Правоохранители установили, что эту крупную сумму в валюте забрала 64-летняя минчанка, которую также обманули аферисты, выманив свыше 10 тысяч рублей. К потерпевшей посыльная приехала, будучи уверенной, что помогает ей спасти деньги от мошенников. Курьер выехала в соседнюю страну и там отдала деньги неизвестному. Женщина задержана.