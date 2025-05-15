Минская пенсионерка отдала другой пенсионерке $100000 для «декларирования»

85-летняя минчанка отдала мошенникам 100 тысяч долларов, а курьер-пенсионерка вывезла их в соседнюю страну, сообщает МВД Беларуси.
Сначала на пожилую женщину, жительницу Партизанского района, давление оказывали лжеработники «Энергосбыта», которые под предлогом оказания услуг завладели ее личными данными. Потом пенсионерку по телефону стали обрабатывать лжеправоохранители. В итоге женщина поверила и передала курьеру для «декларирования» 100 тысяч долларов.
Правоохранители установили, что эту крупную сумму в валюте забрала 64-летняя минчанка, которую также обманули аферисты, выманив свыше 10 тысяч рублей. К потерпевшей посыльная приехала, будучи уверенной, что помогает ей спасти деньги от мошенников. Курьер выехала в соседнюю страну и там отдала деньги неизвестному. Женщина задержана.
Следователями возбудили уголовное дело за мошенничество и напомнили, что, если незнакомцы по телефону требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами (задекларировать, положить на безопасный счет, отдать курьеру), — разговор с ними надо сразу прекращать и звонить в милицию.
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