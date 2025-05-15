Домашняя собака укусила годовалую девочку за лицо и затылок

Вечером 28 апреля 2025 года в селе Усть-Соболевка Тернейского района на территории частного дома собака напала и укусила девочку в возрасте чуть больше одного года. Ребенок был госпитализирован в больницу Дальнегорска на вертолете из Кавалерово.
У маленькой девочки зафиксированы раны на лице и затылке, сотрясение головного мозга, а также ссадины на шее, грудной клетке и плечах. В момент нападения за ней приглядывал старший ребенок, мать не видела, как домашняя собака напала на ее дочь.
Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. Позже выяснилось, что о ситуации в полицию никто не обращался.
«Без внимания не останутся вопросы о взыскании денег, потраченных на лечение, с владельца собаки, а также возмещения морального вреда», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Сейчас ребенок выписан из больницы и находится дома.