В Новосибирске проводят проверку после избиения 11-летнего мальчика

По Новосибирской области организовали проведение доследственной проверки по факту избиения 11-летнего мальчика. Поводом для проверки послужила публикация в средствах массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
— По данным СМИ, инцидент произошел 13 мая 2025 года в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных в Калининском районе. Сообщается, что группа подростков нанесла телесные повреждения 11-летнему мальчику, — добавили в пресс-службе.
Мать мальчика утверждает, что ее ребенка побили, потому что он не стал играть с группой сверстников. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняют причины случившегося.