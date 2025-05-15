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В Самарской области разыскивают пропавшего 13-летнего подростка из села Печинено

В Самарской области идет поиск пропавшего 13-летнего мальчика.

В Самарской области идет поиск пропавшего 13-летнего мальчика. 13 мая он ушел из дома в селе Печинино и пропал. Сейчас правоохранители проводят разыскные мероприятия. Приметы разыскиваемого: на вид 13−14 лет, рост 160−165 см, худощавый, темно-русые волосы, глаза карие.

Особые приметы: шрам на носу, родинка на правой щеке.

На нем были синие брюки, белая рубашка, черные свитер и кеды, а также черный рюкзак.

Если кто-нибудь знает о местоположении подростка, просим сообщить по телефонам 8 (84666)2−19−77 или 8 (999)701−02−33.

Ранее мы писали о страшном смертельном ДТП, произошедшем в Самарской области.

Больше новостей о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».