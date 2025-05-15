В Самарской области разыскивают пропавшего 13-летнего подростка из села Печинено

В Самарской области идет поиск пропавшего 13-летнего мальчика. 13 мая он ушел из дома в селе Печинино и пропал. Сейчас правоохранители проводят разыскные мероприятия. Приметы разыскиваемого: на вид 13−14 лет, рост 160−165 см, худощавый, темно-русые волосы, глаза карие.