Мама погибшей на заборе девушки узнала о смерти дочери в свой день рождения

Мама девушки, погибшей на заборе в Перми, узнала о смерти дочери в свой день рождения, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с церемонии прощания.
Женщина не знает подробностей о смерти дочери. О гибели Надежды ей сообщили 12 мая — в её день рождения. Это сделали сыновья — старшие братья погибшей девушки. Скорбную весть объявляли в присутствии врачей скорой помощи, уточняет корреспондент perm.aif.ru.
15 мая в родном селе девушки, чьё тело нашли на заборе в Перми в ночь на 11 мая, проходит церемония прощания. На похороны съехалось несколько десятков людей. Корреспондент perm.aif.ru сообщает, что сейчас люди собираются в доме, где живёт семья, а после погребения в местном доме творчества пройдёт поминальный обед.
Родные надеются на то, что СК проведёт тщательное расследование и разберётся в загадочной смерти 18-летней Надежды. Пока же минтербезразвития называет в качестве основной версии несчастный случай. При этом расследование уголовного дела ещё не окончено. СК продолжает рассматривать все версии, уточнили в ведомстве perm.aif.ru. При этом семью погибшей смущает доза алкоголя, обнаруженная в крови девушки: они предполагают, что ей могли что-то подсыпать в напиток.
Подробнее о том, что говорят о трагической гибели Надежды в её родном селе, читайте в материале.