Мама погибшей на заборе девушки узнала о смерти дочери в свой день рождения

Родные надеются на то, что СК проведёт тщательное расследование и разберётся в загадочной смерти 18-летней Надежды. Пока же минтербезразвития называет в качестве основной версии несчастный случай. При этом расследование уголовного дела ещё не окончено. СК продолжает рассматривать все версии, уточнили в ведомстве perm.aif.ru. При этом семью погибшей смущает доза алкоголя, обнаруженная в крови девушки: они предполагают, что ей могли что-то подсыпать в напиток.