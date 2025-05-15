1600 учеников школы в Кстовском районе эвакуировали 15 мая

Утром 15 мая учеников и сотрудников Ждановской средней школы в Кстовском районе пришлось эвакуировать из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В столовой школы произошло короткое замыкание в светильнике на потолке. Обошлось без возгорания, но из-за задымления из школы эвакуировали 1600 детей и 60 взрослых.
На место выезжали 23 пожарных и семь единиц техники.
По информации министерства образования и науки Нижегородской области, пострадавших нет, прибывшие на место экстренные службы устранили задымление. Сейчас выясняются причины инцидента.
По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы светильника.