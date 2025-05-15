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1600 учеников школы в Кстовском районе эвакуировали 15 мая

На место выезжали экстренные службы.

Утром 15 мая учеников и сотрудников Ждановской средней школы в Кстовском районе пришлось эвакуировать из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В столовой школы произошло короткое замыкание в светильнике на потолке. Обошлось без возгорания, но из-за задымления из школы эвакуировали 1600 детей и 60 взрослых.

На место выезжали 23 пожарных и семь единиц техники.

По информации министерства образования и науки Нижегородской области, пострадавших нет, прибывшие на место экстренные службы устранили задымление. Сейчас выясняются причины инцидента.

По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы светильника.