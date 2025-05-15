Фура вспыхнула и затруднила движение в районе Щелковского шоссе в Москве

На кадрах с места происшествия видно, что полуприцеп фуры полностью охвачен огнем. Также горит груз внутри фуры. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Мимо охваченного пламенем большегруза также проезжают машины.