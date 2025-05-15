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Фигуранта дела главы новосибирскго минпромторга Андрея Гончарова отправили в СИЗО

Его обвиняют в мошенничестве.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В четверг, 15 мая, Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Смирнова Дмитрия — фигуранта дела министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова.

«В отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ [Мошенничество в крупном размере], избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2025 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ранее Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения и министру Андрею Гончарову. Его также отправили в СИЗО на 1 месяц 29 суток, до 12 июля 2025 года, по обвинению в превышении должностных полномочий.