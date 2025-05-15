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Начальника отдела полиции из Петербурга заподозрили в получении взятки 1 млн рублей

Деньги обеспечивали общее покровительство коммерсантам в Василеостровском районе.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД России выявили группу лиц, которая занималась противоправной деятельностью. Среди них оказался начальник отдела полиции Василеостровского района. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Согласно предварительной информации, должностное лицо, используя служебное положение, оказывало общее покровительство коммерсантам, осуществляющим работу на территории района. По данным УСБ, фигурант незаконно получил денежное вознаграждение в размере более 1 миллиона рублей, — рассказали в ведомстве.

Материалы разбирательства передали в следственные органы для принятия процессуального решения. Более того, туда же доставили подозреваемого сотрудника полиции и предполагаемых взяткодателей.

— При подтверждении вины они понесут наказание в установленном законе порядке, — добавили в ведомстве.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о задержании дежурного отдела полиции Василеостровского района и его помощника. Основанием для этого стало уголовное дело о получении взятки.