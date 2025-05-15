Девушку, чьё тело нашли на заборе в Перми, похоронят в белом платье

Проститься с 18-летней Надеждой Вожаковой, обстоятельства гибели которой расследует СКР и держит на контроле Центральный аппарат СКР РФ, приехали десятки родных и знакомых. Как передаёт корреспондент perm.aif.ru, многие обстоятельства гибели девушки смущают родных и вызывают у них много вопросов. Мать Надежды узнала о смерти дочери 12 мая, в свой день рождения.