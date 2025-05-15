Девушку, чьё тело нашли на заборе в Перми, похоронят в белом платье

Девушку, чьё тело нашли на заборе в Перми в ночь на 11 мая, похоронят в белом платье, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru с церемонии прощания, которая проходит в селе Мокино 15 мая.
Проститься с 18-летней Надеждой Вожаковой, обстоятельства гибели которой расследует СКР и держит на контроле Центральный аппарат СКР РФ, приехали десятки родных и знакомых. Как передаёт корреспондент perm.aif.ru, многие обстоятельства гибели девушки смущают родных и вызывают у них много вопросов. Мать Надежды узнала о смерти дочери 12 мая, в свой день рождения.
Как сообщает корреспондент perm.aif.ru, гроб с телом девушки вынесли из дома семьи во двор. Рядом с ним сидит мама Надежды, люди начинают подходить и прощаться. Девушку будут хоронить в белом платье.
Напомним, подробнее об обнародованных первых данных расследования сайт perm.aif.ru писал в материале. Надежда Вожакова выросла в многодетной семье — у неё 9 братьев и сестёр. Все очень тяжело переживают трагедию и надеются на тщательное расследование, которое восстановит полную картину трагического случая.