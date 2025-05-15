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Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с лифтом, в котором пострадал ребенок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки в многоквартирном доме.

Речь идёт об инциденте в лифте с участием несовершеннолетнего.

Как сообщается в информационном центре ведомства, в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бастрыкин получит информацию о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.

Напомним, что, согласно данным правоохранительных органов, лифт, в котором находился ребенок, начал стремительно падать. Это привело к тому, что несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что председатель СКР Александр Бастрыкин проверит информацию о неработающем лифте в многоквартирном доме. По словам жильцов, управляющая компания не предпринимает действий по устранению неполадки.