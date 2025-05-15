Жительница Могилева обманула 57 белорусов, которые заказывали у нее памятники

Многодетная 49-летняя могилевчанка с 2017 по 2023 годы обманула 57 белорусов, которые заказывали в ее фирме памятники на могилы близких. Ее доход от мошенничества составил около 80 тысяч рублей, сообщает прокуратура Могилевской области. Уголовное дело направлено в суд.
Женщина совершило мошенничество повторно и в особо крупном размере. Будучи директором фирмы и являясь ИП, она заключала договоры с гражданами и брала предоплату на изготовление надгробных памятников, а также благоустройство мест захоронения. Эти работы не могли быть сделаны по причине отсутствия персонала, материалов и оборудования. Сроки выполнения работ она переносила по различным причинам.
Причиненный людям ущерб обвиняемая возместила частично, ее имущество арестовано. Из-за многодетности к женщине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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