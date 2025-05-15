Жительница Могилева обманула 57 белорусов, которые заказывали у нее памятники

Женщина совершило мошенничество повторно и в особо крупном размере. Будучи директором фирмы и являясь ИП, она заключала договоры с гражданами и брала предоплату на изготовление надгробных памятников, а также благоустройство мест захоронения. Эти работы не могли быть сделаны по причине отсутствия персонала, материалов и оборудования. Сроки выполнения работ она переносила по различным причинам.