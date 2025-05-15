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Жительница Могилева обманула 57 белорусов, которые заказывали у нее памятники

Многодетная могилевчанка за семь лет обманула 57 белорусов, которые заказывали в ее фирме памятники на могилы близких.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная 49-летняя могилевчанка с 2017 по 2023 годы обманула 57 белорусов, которые заказывали в ее фирме памятники на могилы близких. Ее доход от мошенничества составил около 80 тысяч рублей, сообщает прокуратура Могилевской области. Уголовное дело направлено в суд.

Женщина совершило мошенничество повторно и в особо крупном размере. Будучи директором фирмы и являясь ИП, она заключала договоры с гражданами и брала предоплату на изготовление надгробных памятников, а также благоустройство мест захоронения. Эти работы не могли быть сделаны по причине отсутствия персонала, материалов и оборудования. Сроки выполнения работ она переносила по различным причинам.

Причиненный людям ущерб обвиняемая возместила частично, ее имущество арестовано. Из-за многодетности к женщине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мы писали, что минская пенсионерка отдала другой пенсионерке 100 тысяч долларов для «декларирования» (здесь подробнее).

Кроме того, сроки отключения горячей воды в Минске в мае переносятся из-за холодной погоды (все подробности здесь).