В Караидельском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

В пределах очага заражения введены строгие ограничения: запрещено лечить больных животных, а доступ посторонних лиц разрешен только ветеринарным специалистам и проживающим (или временно находящимся) на этой территории гражданам. Также под запретом оказались перемещение животных (кроме вакцинированных) и снятие шкур с павших особей, восприимчивых к болезни.