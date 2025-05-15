В Караидельском районе Башкирии ввели карантин по бешенству

В деревне Урюш-Битуллино Караидельского района Башкирии объявлен карантинный режим в из-за выявленного случая бешенства. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.
Источником распространения инфекции признано личное подсобное хозяйство местного жителя. Всю территорию населенного пункта теперь считают зоной, неблагополучной по бешенству.
В пределах очага заражения введены строгие ограничения: запрещено лечить больных животных, а доступ посторонних лиц разрешен только ветеринарным специалистам и проживающим (или временно находящимся) на этой территории гражданам. Также под запретом оказались перемещение животных (кроме вакцинированных) и снятие шкур с павших особей, восприимчивых к болезни.
На остальной части карантинной зоны нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с массовым скоплением или перемещением животных. Вывозить скот за пределы территории разрешено исключительно для убоя, при условии, что животные прошли вакцинацию.
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