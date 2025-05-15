Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске задержали подростка, переодевшегося в инспектора ГИБДД

Полицейские шутку не оценили, и доставили «коллегу» в отдел полиции.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, около 17:40, бдительные жители Омска сообщили в Госавтоинспекцию о странном инциденте: на улице Декабристов, возле дома № 114, был замечен несовершеннолетний в форме сотрудника ГИБДД.

Прибывшие на место полицейские установили личность «лжеинспектора». Им оказался 17-летний студент одного из омских учебных заведений, житель Полтавского района. По словам подростка, форму он приобрел самостоятельно и решил таким образом «пошутить».

Полицейские шутку не оценили, и доставили «коллегу» в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску, где в присутствии его матери с ним была проведена профилактическая беседа.

В отношении подростка возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов. Ему грозит штраф.