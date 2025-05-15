В Омске задержали подростка, переодевшегося в инспектора ГИБДД

Вчера вечером, около 17:40, бдительные жители Омска сообщили в Госавтоинспекцию о странном инциденте: на улице Декабристов, возле дома № 114, был замечен несовершеннолетний в форме сотрудника ГИБДД.
Прибывшие на место полицейские установили личность «лжеинспектора». Им оказался 17-летний студент одного из омских учебных заведений, житель Полтавского района. По словам подростка, форму он приобрел самостоятельно и решил таким образом «пошутить».
Полицейские шутку не оценили, и доставили «коллегу» в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску, где в присутствии его матери с ним была проведена профилактическая беседа.
В отношении подростка возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов. Ему грозит штраф.