Байкер и лось погибли в столкновении под Петербургом

Смертельное ДТП с участием дикого животного произошло на дороге во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По данным полиции, 15 мая около 10:20 мотоцикл столкнулся с выбежавшим из леса лосем между деревней Щеглово и поселком имени Морозова. Удар оказался фатальным как для водителя, так и для животного:
— Оба погибли на месте, — уточняется в сообщении полиции.
Авария произошла на участке, где нет ограждений, защищающих трассу от выхода крупных зверей. Подобные происшествия в Ленобласти не редкость весной, когда животные активнее перемещаются в поисках пищи и могут неожиданно появиться на проезжей части.
Полиция устанавливает личность погибшего и все обстоятельства случившегося. Назначена автотехническая экспертиза.