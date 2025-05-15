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Байкер и лось погибли в столкновении под Петербургом

Животное выбежало на дорогу внезапно.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП с участием дикого животного произошло на дороге во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 15 мая около 10:20 мотоцикл столкнулся с выбежавшим из леса лосем между деревней Щеглово и поселком имени Морозова. Удар оказался фатальным как для водителя, так и для животного:

— Оба погибли на месте, — уточняется в сообщении полиции.

Авария произошла на участке, где нет ограждений, защищающих трассу от выхода крупных зверей. Подобные происшествия в Ленобласти не редкость весной, когда животные активнее перемещаются в поисках пищи и могут неожиданно появиться на проезжей части.

Полиция устанавливает личность погибшего и все обстоятельства случившегося. Назначена автотехническая экспертиза.