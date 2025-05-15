В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию с мефедроном на 3 млрд тг

В результате тщательно спланированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тонн химических прекурсоров и 100 килограммов готового мефедрона. По оценкам экспертов, этого объема хватило бы на производство свыше 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика, а на черном рынке его стоимость могла составить около 3 миллиардов тенге.