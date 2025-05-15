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В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию с мефедроном на 3 млрд тг

В Алматинской области сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба, организованную на территории одного из крестьянских хозяйств в Талгарском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Операция была проведена силами подразделений по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с Первой службой Генеральной прокуратуры в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

В результате тщательно спланированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тонн химических прекурсоров и 100 килограммов готового мефедрона. По оценкам экспертов, этого объема хватило бы на производство свыше 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика, а на черном рынке его стоимость могла составить около 3 миллиардов тенге.

Подпольное наркопроизводство действовало под прикрытием сельхоздеятельности и было тщательно замаскировано. Технологическое оборудование, химические реактивы и система безопасности указывали на высокий уровень организации процесса.

Мы пресекли масштабное преступление, последствия которого могли бы затронуть тысячи жизней. Борьба с наркотрафиком продолжается. За производство и распространение наркотических средств в Казахстане предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

прокомментировал и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан

Следствие по делу продолжается, устанавливаются все причастные лица. МВД напоминает: противодействие наркопреступности остаётся приоритетным направлением правоохранительной работы.