В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию с мефедроном на 3 млрд тг

Операция была проведена силами подразделений по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с Первой службой Генеральной прокуратуры в рамках реализации принципа «Закон и порядок».
В результате тщательно спланированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тонн химических прекурсоров и 100 килограммов готового мефедрона. По оценкам экспертов, этого объема хватило бы на производство свыше 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика, а на черном рынке его стоимость могла составить около 3 миллиардов тенге.
Подпольное наркопроизводство действовало под прикрытием сельхоздеятельности и было тщательно замаскировано. Технологическое оборудование, химические реактивы и система безопасности указывали на высокий уровень организации процесса.
Мы пресекли масштабное преступление, последствия которого могли бы затронуть тысячи жизней. Борьба с наркотрафиком продолжается. За производство и распространение наркотических средств в Казахстане предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следствие по делу продолжается, устанавливаются все причастные лица. МВД напоминает: противодействие наркопреступности остаётся приоритетным направлением правоохранительной работы.