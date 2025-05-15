Житель Актобе хотел продать свои органы за $29,6 тысячи — на него завели дело

Жителя Актобе, который планировал расстаться со своими внутренними органами за деньги, смогли выявить через мониторинг социальных сетей.
Сведения о возможном преступлении прокуроры передали в полицию, которая разыскала инициатора сделки.
30 апреля 2025 года в рамках инициированного прокуратурой оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге ($29,6 тысячи).
По факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Казахстана (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).