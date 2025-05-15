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Житель Актобе хотел продать свои органы за $29,6 тысячи — на него завели дело

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Незаконную попытку продажи человеческих органов обнаружили правоохранители, сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

Источник: Sputnik

Жителя Актобе, который планировал расстаться со своими внутренними органами за деньги, смогли выявить через мониторинг социальных сетей.

Сведения о возможном преступлении прокуроры передали в полицию, которая разыскала инициатора сделки.

30 апреля 2025 года в рамках инициированного прокуратурой оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге ($29,6 тысячи).

указывается в сообщении

По факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Казахстана (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).