Житель Пермского края украл сумку с 2 млн рублей на вокзале в Екатеринбурге

Инцидент произошёл в столице Свердловской области весной 2025 года. 18 апреля 44-летний ранее не судимый прикамец проходил рамку металлодетектора на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Пройдя досмотр, он взял не только свою сумку, но и чужой рюкзак. Вместе с вещами он отправился в туалет, откуда вышел уже только со своими вещами.