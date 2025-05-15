Житель Пермского края украл сумку с 2 млн рублей на вокзале в Екатеринбурге

Житель Пермского края украл суму с двумя миллионами рублей на вокзале в Екатеринбурге, сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.
Инцидент произошёл в столице Свердловской области весной 2025 года. 18 апреля 44-летний ранее не судимый прикамец проходил рамку металлодетектора на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Пройдя досмотр, он взял не только свою сумку, но и чужой рюкзак. Вместе с вещами он отправился в туалет, откуда вышел уже только со своими вещами.
В это же время к сотрудникам транспортной полиции вокзала обратился 41-летний екатеринбуржец, который рассказал, что на ленте досмотра у него украли рюкзак, внутри которого лежали два миллиона рублей. Как выяснили правоохранители, пропавшая сумка продолжала оставаться в туалете.
Укравший вещи житель Прикамья был задержан. Оказалось, что пермяк приехал в соседний регион из Тюменской области с вахты и ждал поезд домой.
«Мужчина заселился в хостел неподалеку от вокзала, в ожидании поезда до малой родины распивал весь день крепкий алкоголь и хищение чужого рюкзака, с его слов, совершил именно под воздействием спиртного. Пояснить мотив своего поступка задержанный не смог, ограничившись кратким: “Бес попутал!” — рассказывает транспортная полиция.
Оставить рюкзак в туалете вор решил, заметив внутри деньги. За три часа поисков к ним никто не притронулся — вся сумма и вещи вернулись к хозяину, который объяснил, что снял наличные, чтобы купить автомобиль. В отношении похитителя денег полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере».
Сейчас расследование продолжается. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы — на время следствия его поместили под подписку о невыезде.