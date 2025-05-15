В Забайкалье локализовали лесные пожары на площади 122 тыс. га

В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что самолет-амфибия Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского края, с 15 мая будет осуществлять забор воды на озере Кенон в Чите. В связи с этим местных жителей просят воздержаться от выхода на лодках, гидроциклах, SUP-досках и ином спортивном инвентаре далеко от берега.