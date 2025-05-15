В Забайкалье локализовали лесные пожары на площади 122 тыс. га

«Оперативная информация по лесным пожарам в Забайкалье на 17:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) 15 мая: за текущие сутки ликвидировали два лесных пожара на площади 350 га. Локализовали восемь пожаров на площади более 122 тыс. га в Тунгокоченском, Чернышевском, Читинском и Шилкинском округах. Действуют 26 лесных пожаров в Чернышевском, Читинском, Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском и Шилкинском округах», — говорится в сообщении.
В тушении пожаров задействованы более 1,5 тыс. человек от КГСАУ Забайкаллесхоз, Читинской авиабазы, лесной охраны, а также парашютистов, десантников Авиалесоохраны и привлеченных лиц. Применяется свыше 200 единиц техники — бульдозеры, тракторы гусеничные и колесные, транспортные вездеходы, автоцистерны, пожарные машины и другая техника. Помощь оказывают специалисты Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, Югры, Бурятии, Якутии, Иркутской области.
В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что самолет-амфибия Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского края, с 15 мая будет осуществлять забор воды на озере Кенон в Чите. В связи с этим местных жителей просят воздержаться от выхода на лодках, гидроциклах, SUP-досках и ином спортивном инвентаре далеко от берега.
Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили с 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе установлен режим ЧС федерального уровня. В регионе основными причинами лесных пожаров остаются палы сухой травы, непотушенные костры и другие рукотворные факторы.