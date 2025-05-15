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В Башкирии опрокинулся перевозивший трофейную технику НАТО грузовик

УФА, 15 мая. /ТАСС/. Тягач с трофейной техникой НАТО столкнулся с легковым автомобилем Kia на участке трассы М-5 «Урал» в Башкирии и опрокинулся, съехав с дороги. Пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

На опубликованных ведомством фотографиях виден лежащий на боку армейский грузовик с прицепом, на котором стоит бронеавтомобиль. Ранее в Уфе проходила выставка трофейнойтехники НАТО.

«Столкнулись грузовой автомобиль “Камаз” с тралом и легковушка Kia. Грузовой автомобиль в результате ДТП съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема планируется привлечение автокрана. В ДТП пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим и отключили аккумуляторные батареи на автомобилях», — указано в сообщении.

ДТП произошло на 1518-м км трассы М-5 в Иглинском районе Башкирии.