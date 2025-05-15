В Башкирии опрокинулся перевозивший трофейную технику НАТО грузовик

«Столкнулись грузовой автомобиль “Камаз” с тралом и легковушка Kia. Грузовой автомобиль в результате ДТП съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема планируется привлечение автокрана. В ДТП пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим и отключили аккумуляторные батареи на автомобилях», — указано в сообщении.