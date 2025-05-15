Возгорание фуры с полуприцепом на Юго-Восточной хорде ликвидировано

«Поступило сообщение о загорании транспортного средства на Юго-Восточной хорде. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание грузового транспортного средства на общей площади 42 кв. м. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.