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Возгорание фуры с полуприцепом на Юго-Восточной хорде ликвидировано

Возгорание фуры с полуприцепом произошло на Юго-Восточной хорде в столице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«На Юго-Восточной хорде произошло возгорание фуры и полуприцепа. Тягач оперативно отцепили, а полуприцеп сгорел», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 42 кв. м. Пожар потушен. Движение транспорта в районе происшествия было ограничено.

Информацию Агентству «Москва» подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.

«Поступило сообщение о загорании транспортного средства на Юго-Восточной хорде. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание грузового транспортного средства на общей площади 42 кв. м. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

Пожар тушили пять человек и одна единица техники.