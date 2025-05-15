В Уфе спасатели вытащили из оврага травмированную женщину

Сегодня утром в экстренные службы обратилась женщина и сообщила, что ее сестре требуется помощь спасателей. По ее словам, родственница ночью ушла гулять, заблудилась в лесу в районе бульвара Славы и упала в овраг. К тому же она уронила там телефон, едва успев рассказать о своем бедственном положении. На поиски заблудившейся уфимки выехали сотрудники поисково-спасательного отряда.
По данным пресс-службы ведомства, они разделились на две группы и отправились на поиски. Вскоре пострадавшую нашли на дне оврага. Спасатели спустились к ней и выяснили, что женщина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться. Они наложили на ногу шину и при помощи альпинистского снаряжения подняли наверх, где их уже поджидала бригада скорой помощи.