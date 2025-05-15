В Приангарье осужден начальник пожарной части из-за гибели двух подчиненных

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, фигурант, взяв на себя руководство тушения пожаром, «проигнорировал информацию о достижении предельной огнестойкости строительных конструкций» и направил в одну из горящих квартир двух подчиненных. Позднее они перестали выходить на связь, а в дальнейшем были обнаружены их тела.